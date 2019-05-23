Россиянин пять раз обокрал одну и ту же квартиру

В Кургане суд вынес приговор местному жителю, неоднократно обворовывавшему одну и ту же квартиру в доме на Омской улице. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Владелица жилья, 23-летняя женщина, в течение нескольких месяцев отсутствовала дома и по приезде обнаружила пропажу бытовой техники, телевизора, ноутбука, золотых украшений и другого ценного имущества. Сумму причиненного пострадавшей материального ущерба оценили в более чем 90 тысяч рублей.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 39-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Было установлено, что в течение декабря 2018 года он пять раз проникал в квартиру через окно и совершал кражи, после чего сдавал похищенное в комиссионные магазины.

Злоумышленника осудили по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса («Кража»). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Часть украденного преступником имущества удалось изъять и вернуть владелице.

Осенью 2018-го один из бывших оперуполномоченных московской полиции рассказал об изменившихся методах квартирных воров. По словам эксперта, домушники больше не ориентируются на заполненность почтовых ящиков при определении подходящих для ограбления квартир. Взамен они засовывают в дверные проемы рекламные флаеры (если бумажки не забирают — жилье пустует). Кроме того, преступники следят за владельцами квартир в социальных сетях.

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