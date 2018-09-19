Вор погорел на любви к бананам

В Китае полиция вычислила вора, прихватившего из ограбленного дома банан. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Инцидент произошел на окраине Шанхая на востоке страны. Полиция несколько дней разыскивала преступника, ограбившего три деревенских дома и вынесшего имущества на десять тысяч юаней (около 98 тысяч рублей). Поиски вора осложнялись тем, что в районе, где были совершены кражи, установлено очень мало камер наружного наблюдения.

Обнаружить грабителя помогла случайность: один из пострадавших вспомнил, что после визита преступника с его обеденного стола пропал банан. Полиция внимательно изучила данные с камер и обнаружила мужчину на электроскутере, поедающего сладкий плод неподалеку от ограбленного дома вскоре после совершения преступления. Тот же мужчина попадал на записи камер и у других ограбленных домов.

Полиция вычислила вора и арестовала его в одном из интернет-кафе города. Он признал свою вину и отметил, что занялся кражами из-за проблем с поиском работы.

В августе сообщалось о белорусском воре-домушнике, погоревшем на краже тапок, мороженого, отвертки и других хозяйских вещей. Его задержал и связал 73-летний хозяин дома.

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