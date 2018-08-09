Воры украли из борделя президентские знаки отличия и от страха вернули их

В боливийском городе Эль-Альто воры похитили президентские знаки отличия Эво Моралеса. Об этом пишет пишет газета Los Tiempos.

Предполагалось, что лента и медаль 1825 года из золота и бриллиантов будут доставлены в город Кочабамба, куда президент прибыл для участия в военном параде. Но лейтенант, охранявший ценности, опоздал на свой авиарейс, оставил рюкзак с регалиями в салоне своего автомобиля, прикрыв одеялом, и направился в бордель.

Преступники разбили стекло машины и вытащили сумку. Однако на следующий день рюкзак со всем содержимым появился в церкви Сан-Педро.

Офицер был задержан по обвинению в халатности. Позднее правоохранительные органы выяснили, что в краже участвовали четверо перуанцев, один из них уже пойман и также помещен под стражу.

Отмечается, что Моралес «с удивлением» отреагировал на потерю регалий. На параде он присутствовал без регалий.

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