Россиянин украл сто банок с огурцами и выронил паспорт на месте преступления

В Красноярском крае полицейские вычислили серийного вора, после того, как тот выронил свой паспорт на месте преступления, говорится на сайте МВД России в четверг, 22 марта.

«В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения», — сообщили в полиции.

По данным следствия, 31-летний мужчина вскрывал дачные погреба и выносил оттуда домашние заготовки. В общей сложности, он похитил более ста банок и 450 килограммов овощей, часть из этого успел продать.

Сумма причиненного ущерба составила 25 тысяч рублей.

Паспорт злоумышленника обнаружил в своем погребе один из потерпевших, после чего передал его стражам порядка.

Летом 2016 года неизвестные украли телефон из сумки женщины в одном из торговых центров Санкт-Петербурга, но один из них забыл на месте преступления собственный мобильный телефон.

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