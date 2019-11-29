Дом
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом
Выявлена смертельная опасность жирной пищи
Должников за отопление стали вычислять на российских дорогах
Украина нашла «русскую пропаганду» в детской книге
Загадочную смерть голой модели после ночи с миллионером признали убийством
Белоруссия напомнила России о договоренностях 1999 года
Злопамятный дед смог удивить внучку после смерти
Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом
Путин нашел ахинею на российском телевидении
Новости партнеров

Коллекторы ворвались к россиянке и захотели у нее жить

Перейти в «Мою Ленту»

В Петрозаводске коллекторы, сорвав замки, ворвались в квартиру валютной заемщицы и заявили, что будут у нее жить. Таким способом они решили «досрочно» решить вопрос с выселением женщины, которая не смогла расплатиться по кредиту, пишет «Новая газета».

Около двух часов дня к Елене Платоновой постучались трое мужчин. Потом они вызвали специалиста, который снял дверные замки, ворвались в квартиру и заявили, что останутся здесь жить. У женщины от испуга поднялось давление, она вызвала скорую. Участковый, также приехавший на вызов, просто записал показания сторон и ушел. Коллекторы ушли только в 11 часов вечера. Теперь Платонова вместе с семьей решила переехать, опасаясь повторения ситуации. Она сообщила изданию, что один из коллекторов «уже сегодня пасся опять под окном». «Съезжаем в никуда. К знакомому у гаража вещи сложим. У другого знакомого есть недострой без отделки, без всего — хотя бы переночевать», — поделилась женщина.

До этого случая женщина обращалась в строительную компанию «Сана-плюс», которая выдает валютные займы под залог недвижимости. Фирма известна многими скандалами, когда ее клиентов выселяли из квартир. Платонова несколько лет назад взяла подобный кредит, но не смогла по нему расплатиться. По ее дому прошли торги. По документам Платонова там прописана, однако суд еще не установил право пользования. Недвижимость, согласно выписке из Росреестра, принадлежит некому многофункциональному центру недвижимости. Коллекторы утверждали, что действуют именно по его доверенности. Они ее не показали, заявив, что документ находится в полиции. В органах изданию подтвердили, что доверенность действительно есть, но приезжать на место отказались.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев назвал действия представителей центра недвижимости неправомерными и сказал, что разберется в ситуации (у Платоновой есть несовершеннолетняя дочь). Он заявил изданию, что юрист центра недвижимости пообещал ему, что коллекторы оставят семью в покое, пока не будет установлено право пользования. Ранее, как утверждает газета, Совет по правам человека назвал методы «Саны-плюс» по возврату долгов недопустимыми.

В ноябре 2019 года владелец одной из российских микрофинансовых организаций угнал автомобиль должницы вместе с ее трехлетним ребенком, сидящим в салоне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Петрозаводске коллекторы ворвались в дом заемщицы группы компаний, которая выселяет людей из квартир
Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Россияне стали реже отдавать долги досрочно
Другие материалы рубрики
Дом00:0720 ноября

Конец сезона

Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
16:08Сегодня

Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте

11:15Сегодня

На Сицилии началась распродажа домов по 1 евро

09:50Сегодня

Москвичи назвали худшие районы столицы

Дом00:0414 ноября

«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»

Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
07:17Сегодня

У киноцентра «Соловей» появился шанс на спасение

21:0328 ноября

Подсчитана стоимость жилья на главной барной улице Петербурга

18:0128 ноября

В России ввели льготы для селян

Дом00:04 8 ноября

«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»

Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
16:1028 ноября

Российские коммунальщики начали жечь лед

15:0128 ноября

Россиянин отказался делиться квартирой и сжег ее назло всем

14:0528 ноября

Определены лауреаты премии Urban Awards 2019

Россия
Должников за отопление стали вычислять на российских дорогах
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
Контроль за насильниками и запрет на общение с жертвами: о чем говорится в документе
Путин нашел ахинею на российском телевидении
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»
Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
Драку российского учителя со школьником в классе сняли на видео
В России из-за увольнения уникального врача умер ребенок
Жизни других пациентов под угрозой: хирургу по-прежнему не дают работать
Мать затравленной из-за чаепития российской школьницы забрала документы
Все материалы
Мир
Нападение с ножом на Лондонском мосту оказалось терактом
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Ликвидация вооруженного мужчины на Лондонском мосту попала на видео
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Польский политик признал заслуги Красной Армии и подвергся травле
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
На Лондонском мосту открыли стрельбу
Все материалы
Бывший СССР
Украина нашла «русскую пропаганду» в детской книге
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»Слили в унитаз
Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом
Белоруссия напомнила России о договоренностях 1999 года
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Лукашенко анонсировал перестановки в правительстве
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Предполагаемого убийцу помощника московского прокурора поймали в Киргизии
Все материалы
Экономика
Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия установила сахарный рекорд
Площадка продуктивности
Вопросы эффективности бизнеса обсудили на Международном форуме производительности
«Северному потоку-2» снова дали зеленый свет
Парковая зона
Что делает Минэкономразвития для индустриализации страны
Бизнесу Калининграда представили «Зеркальный реестр проверок»
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта история появления группировки «Шараповские»
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Противотанковый и стрелковый арсенал «Шараповских» попал на видео
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»
Позывной Анита
Она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. И всю жизнь тайно служила СССР
ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области
Все материалы
Наука и техника
Выявлена смертельная опасность жирной пищи
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Зафиксировано гигантское стометровое цунами
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Названа опасность для Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Райан Гиггз«Выдающийся футболист, но не мужик»
Райан Гиггз — легенда МЮ. «Красный дьявол» прославился игрой и сексуальными скандалами
Александр Емельяненко рассказал о «подпорченном» третьем брате
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
Десять игроков клуба РПЛ выбыли из строя за два дня до матча
«Я могу вывести на новый уровень любой клуб»
Футболист-любитель стал профи, а позже — топ-тренером: история Алана Пардью
Отец Нурмагомедова собрался «поменять Хабиба»
Все материалы
Культура
Кей-поп-звезд посадили за групповое изнасилование пьяной женщины
Потрошитель бюджета
 
Звезда сериала «Солдаты» высказался об избиении Джимшитом
Пенсионерский блюз
Скорсезе, Де Ниро и Пачино хоронят миф об Америке за три с половиной часа «Ирландца»
Аврил Лавин рассталась с парнем-миллиардером
Кто на Марс, кто в Донбасс
Новые миры и старые проблемы — глазами лучших мировых фотографов
Актриса Татьяна Доронина попала в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Злопамятный дед смог удивить внучку после смерти
Великое советское завтра
 
Индия обяжет интернет-компании локализовать данные после утечки WhatsApp
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Пророчество сотрудника КГБ из прошлого о подрыве государств напугало иностранцев
Все материалы
Ценности
Брошенная невеста предложила свое помолвочное кольцо сопернице и была осмеяна
Мистер люкс
Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Виктория Бекхэм обругала оголяющую живот одежду
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом
Все материалы
Путешествия
Укушенная обезьяной россиянка купила таблетки и попала в тюрьму в Таиланде
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Многодетная мать родила ребенка сразу после приземления самолета в аэропорту
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Поставивший рекорд альпинист-одиночка упал со скалы и умер
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Раскрыты возможности пассажиров нового российского плацкарта
Все материалы
Из жизни
Загадочную смерть голой модели после ночи с миллионером признали убийством
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Крокодил-убийца съел работника плантации и бесследно исчез
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Самый толстый человек в мире похудел и остался с 95 килограммами лишней кожи
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Врачи вырезали огромную опухоль с лица отверженной соплеменниками женщины
Все материалы
Лучшее автомобильное видео ноября
Эпичное возвращение Кена Блока, Lada при ядерном взрыве и Defender агента 007: самые интересные роли
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России
Смартфоны будут предупреждать россиян о приближении автомобилей
Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo
Все материалы
Дом
Коллекторы ворвались к россиянке и захотели у нее жить
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
На Сицилии началась распродажа домов по 1 евро
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Москвичи назвали худшие районы столицы
Все материалы
Нацпроекты
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности
Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала
России предрекли лидерство в циркулярной экономике
В Москве бизнесменов стали бесплатно учить английскому
Все материалы