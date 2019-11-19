Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».

На сегодняшний день на получение отчетов из бюро кредитных историй (БКИ) имеют право сами заемщики, Центральный банк, нотариусы, следователи и суды.

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Как уточнили в Минюсте, новые поправки необходимы для борьбы со злоупотреблениями коллекторов. Так, сотрудники ФССП смогут запросить отчет с целью удостовериться в отсутствии нарушений правил взыскания долга.

В частности, приставы смогут получить доступ к статистике звонков и переговоров между абонентами и узнать, не нарушают ли взыскатели частоту взаимодействия с должниками.

Ранее Минюст предложил приравнять использование взыскателями автоматизированных систем к звонкам коллекторов, ограничив таким образом обзвон должников.

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