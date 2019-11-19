Подсчитано количество кредитов россиян

В России 40 миллионов человек должны банкам. Об этом пишет газета «Известия».

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что четверть должников в стране просрочили выплаты более чем на 90 дней. При этом по сравнению с началом года число таких должников увеличилось на 4 процента.

В 60 процентах случаев причина просрочек заключается в финансовых трудностях заемщиков. В НАПКА отметили, что россияне в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на товары первой необходимости и продукты, и лишь после этого начинают пропускать платежи.

Ранее коллекторы посоветовали россиянам, прежде чем брать кредит, опытным путем убедиться в том, что оставшейся после выплаты суммы действительно хватит на жизнь. Если кредит не носит срочный характер, то стоит провести некий «краш-тест», не оформляя ссуду, и понять, реально ли прожить на оставшуюся сумму после «выплаты понарошку».

7 ноября стало известно, что регулярно кредитными продуктами пользуются 89 процентов граждан со средними доходами. Также выяснилось, что 22 процента россиян этой же категории выплачивает кредит на автомобиль, а 20 процентов — на неотложные нужды.

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