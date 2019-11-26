Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам

Российские банки стали чаще отдавать коллекторам «молодые» долги, у которых просрочка составляет от 181 до 360 дней. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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По ее данным, обычно (более 60 процентов случаев) банки передают коллекторам долги с просрочкой от 721 дня. Однако в последние два года идет перераспределение в сторону «молодых» долгов, которые не гасят 181-360 дней, и долгов с просрочкой 361-720 дней.

Как подсчитали в НАПКА, в период с января по сентябрь 2019 года банки отдавали «молодые» долги на взыскание в 2,5 раза чаще, чем в аналогичный период 2018 года. В общей же сложности за девять месяцев текущего года объем просроченных банковских кредитов, переданных коллекторам, вырос на десять процентов по сравнению с прошлым годом и составил 453 миллиарда рублей.

Вице-президент коллекторского бюро «Кредитэкспресс Финанс» Виктор Семендуев полагает, что в 2020 году средний срок передачи долга коллекторам составит 200 дней. Однако эксперты отмечают, что передавать «молодые» долги коллекторам начинают в основном некрупные банки, в то время как кредитные учреждения из топ-30 предпочитают возвращать долги самостоятельно.

Причиной передачи «молодых» долгов россиян коллекторам является то, что признанные безнадежными кредиты снижают ликвидность кредитного учреждения. В результате банкам просто выгодно побыстрее списывать их с баланса, пояснил главный стратег инвестиционной группы «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Ранее сообщалось, что в 2019 году половина российских заемщиков начали отдавать в счет платежей по кредитам более 50 процентов ежемесячных доходов. За год показатель вырос на восемь процентов.

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