Экономика
 
Последние новости
В России закончились IP-адреса
Невеста отказалась бросить убийцу даже после рассказа о его зверствах
Неизвестные военные самолеты атаковали север Сирии
Российских курильщиков предостерегли о вреде спорта
Стала известна дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Чешского писателя возмутила «советская» Москва
Домашнее задание о «жирной» девочке разъярило мать первоклассницы
Российские квартиры оказались невостребованными
Американский хоккеист описал бесплатные пьянки с девушками в России
Новости партнеров

Банки стали быстрее «сдавать» россиян коллекторам

Перейти в «Мою Ленту»

Российские банки стали чаще отдавать коллекторам «молодые» долги, у которых просрочка составляет от 181 до 360 дней. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По ее данным, обычно (более 60 процентов случаев) банки передают коллекторам долги с просрочкой от 721 дня. Однако в последние два года идет перераспределение в сторону «молодых» долгов, которые не гасят 181-360 дней, и долгов с просрочкой 361-720 дней.

Как подсчитали в НАПКА, в период с января по сентябрь 2019 года банки отдавали «молодые» долги на взыскание в 2,5 раза чаще, чем в аналогичный период 2018 года. В общей же сложности за девять месяцев текущего года объем просроченных банковских кредитов, переданных коллекторам, вырос на десять процентов по сравнению с прошлым годом и составил 453 миллиарда рублей.

Вице-президент коллекторского бюро «Кредитэкспресс Финанс» Виктор Семендуев полагает, что в 2020 году средний срок передачи долга коллекторам составит 200 дней. Однако эксперты отмечают, что передавать «молодые» долги коллекторам начинают в основном некрупные банки, в то время как кредитные учреждения из топ-30 предпочитают возвращать долги самостоятельно.

Причиной передачи «молодых» долгов россиян коллекторам является то, что признанные безнадежными кредиты снижают ликвидность кредитного учреждения. В результате банкам просто выгодно побыстрее списывать их с баланса, пояснил главный стратег инвестиционной группы «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Ранее сообщалось, что в 2019 году половина российских заемщиков начали отдавать в счет платежей по кредитам более 50 процентов ежемесячных доходов. За год показатель вырос на восемь процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
С баланса вон: банки стали раньше передавать долги коллекторам
Раскрыта оптимальная сумма кредита для россиян
Россиянам стало еще сложнее отдавать деньги банкам
Другие материалы рубрики
Экономика00:0121 ноября

Капитал-шоу

Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
08:03Сегодня

Назван лучший снежок в России

06:43Сегодня

Названы самые высокооплачиваемые начальники России

05:48Сегодня

Назван самый популярный способ кражи деньги с карт россиян

Экономика14:4421 ноября
Владимир Бетелин

Страсти по «Корунду»

Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
02:58Сегодня

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

01:33Сегодня

Возможность резкого подорожания автомобилей в России опровергли

00:40Сегодня

Украина приготовилась закачивать российский транзитный газ в свои хранилища

Экономика00:0218 ноября

Перестраховались

Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
20:5425 ноября

Найден новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

20:4525 ноября

Стали известны шансы Коломойского в борьбе против Киева

18:4125 ноября

Рынок в России стоимостью триллион рублей возьмут под контроль

Россия
Российских курильщиков предостерегли о вреде спорта
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
Стало известно о трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
В России задумали маркировать домашних животных
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Все материалы
Мир
Неизвестные военные самолеты атаковали север Сирии
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Чешского писателя возмутила «советская» Москва
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии
Пошли стеной
 
Россия предостерегла Чехию от установки памятника генералу Власову
Все материалы
Бывший СССР
Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Украинского чиновника выгнали из бара за критику песен Газманова
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Зеленский пообещал заставить Россию вернуть «похищенное» имущество с кораблей
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения
Все материалы
Экономика
Назван лучший снежок в России
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Названы самые высокооплачиваемые начальники России
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Назван самый популярный способ кражи деньги с карт россиян
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Все материалы
Силовые структуры
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»
Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты меры по предотвращению преждевременной смерти
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Названа опасность злоупотребления мандаринами
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
В США вспомнили аналог российского придонного ядерного «Скифа»
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
У «Прогресс МС-13» нашли поломки перед запуском
Все материалы
Спорт
Стала известна дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
Американский хоккеист описал бесплатные пьянки с девушками в России
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Найден труп дочери бойца UFC
Алина Загитова«Она заплакала, и это было лишним»
Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
России захотели показать НХЛ
Все материалы
Культура
Умер советский диссидент и писатель Михаил Хейфец
Мистика да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Ар Келли заставил свою «секс-рабыню» сделать два аборта на дому
Владимир МединскийКак Мединский врет россиянам
Что происходит с цензурой и российским кино по словам министра и на самом деле
Умер актер из фильма «Золотой теленок»
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева перечислила главные опасности для офисных сотрудников
Великое советское завтра
 
В России закончились IP-адреса
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Родитель сдал сына полиции и пожалел о содеянном
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Родители зашли на сайт начальной школы и обнаружили там порно
Все материалы
Ценности
Самую красивую в мире женщину заперли в стеклянном боксе
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Гостья пришла на свадьбу в длинном белом платье и была обругана
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Работница маникюрного салона разделала мясо оленя на глазах у клиенток
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Самая красивая в мире женщина выложила фото в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Россияне признались в любви к плацкарту
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Сотни туристов заболели опасным вирусом во время роскошного круиза
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Boeing 747 пролетел шесть километров и установил рекорд
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
На Бали голые туристы прыгнули в бассейн на скутере и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Женщина родила ребенка с двумя головами и тремя руками
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Отец решил завести детей с бывшим парнем своей дочери
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Полуголые официантки попали на видео и заинтересовали полицию
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
«Опасная женщина» украла у соблазненных мужчин 139 тысяч долларов
Все материалы
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Раскрыт дизайн обновленной Lada 4x4
В России на продажу выставили мотоцикл за 13 миллионов рублей
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы
Все материалы
Дом
Российские квартиры оказались невостребованными
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Россияне раскрыли смысл покупки второго жилья
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Россиянин заработал миллионы на воображаемых квартирах и попал под суд
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
В Госдуме ополчились на иностранный нейминг
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы