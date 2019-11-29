Российский коллектор угнал машину должницы вместе с маленьким ребенком

Владелец уральской микрофинансовой организации угнал автомобиль жительницы Верхней Пышмы Свердловской области с сидящим внутри трехлетним ребенком. Об этом сообщает издание «Лампа» в своей группе во «ВКонтакте».

Владелица машины взяла «микрозайм» в несколько десятков тысяч рублей под залог и просрочила выплаты. Тогда коллектор решил изъять ее автомобиль, вычислив по GPS. 27 ноября он приехал на место и увидел, что автомобиль открыт, а ключи остались внутри. Мужчина сел за руль и уехал. Спустя несколько километров он заметил маленькую девочку в детском кресле на заднем сидении и отправился сдаваться полиции.

Издание уточняет, что в тот день должница подвозила свою подругу с ребенком. Они ненадолго зашли домой, а девочка осталась в салоне. Мать тут же написала заявление о похищении ребенка.

Первой в итоге оштрафовали родительницу за оставление дочери без присмотра. Похищением занимается полиция.

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