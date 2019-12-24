Россиянин снимал квартиры посуточно, обворовывал их и попал в ловушку

Житель Рязанской области снимал квартиры посуточно, а затем обворовывал их и выносил бытовую технику. Злоумышленника поймали с помощью интернет-объявления, сообщается на сайте управления МВД по региону.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что сдал квартиру в аренду, однако потом из нее пропала бытовая техника. Спустя сутки появилась еще одна потерпевшая. Она заявила, что квартиросъемщик похитил у нее два телевизора, духовой шкаф и кухонную вытяжку. В обоих случаях договор был оформлен в соответствии с законодательством, арендатор после кражи на связь не выходил.

Полицейские выяснили, что злоумышленником является 27-летний житель Милославского района Рязанской области. Несмотря на то что паспортные данные вора были известны, поймать нарушителя оказалось непросто — по месту жительства его давно не видели, а родственники и знакомые не знали о его фактическом местонахождении. Полицейские пошли на хитрость. Они разместили на сайтах, которыми пользовались пострадавшие хозяева квартир, объявления с предложением снять жилье по привлекательной цене. Именно в эту ловушку вор и попался.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В октябре 2019 года в городе Светлом Калининградской области полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Мужчину удалось быстро поймать потому, что он забыл на месте преступления свой паспорт.

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