Российская школьница пустила в дом вора и заперла его

В российском городе Воркута 8-летняя девочка пустила в дом вора — он представился другом матери и сказал, что хочет сделать ей сюрприз. Школьница заперла мужчину в квартире и ушла в музыкальную школу. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Коми.

Ничего не подозревающая девочка позвонила маме, та сразу же вызвала полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, вор складывал в пакет технику. «Другом» матери оказался 26-летний житель Воркуты, ранее неоднократно судимый. Он мог бы украсть ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекцию юбилейных монет и продукты, а возможная сумма ущерба составила бы более 37 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка кражи».

Ранее в городе Светлом (Калининградская область) полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже, который забыл на месте преступления свой паспорт.

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