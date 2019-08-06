Россиянка похвасталась отпуском в соцсетях и стала жертвой домушников

Одна из жительниц Зеленодольского района Республики Татарстан стала жертвой квартирной кражи. Полиция не исключает, что злоумышленников привлек ролик, выложенный девушкой в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте регионального министерства внутренних дел.

По информации местных правоохранительных органов, кража произошла вечером 3 августа, после того как хозяйка квартиры выложила в социальные сети видеоролик, из которого следует, что она с семьей находится на отдыхе. По словам девушки, видео она сняла и опубликовала с мобильного телефона во второй половине дня, когда они с семьей приехали в деревню.

Вернувшись 4 августа домой, девушка обнаружила, что из квартиры пропали ценные вещи: видеокамера, шуба, коллекция наручных часов, деньги и дорогие спиртные напитки. Общую сумму ущерба хозяйка квартиры оценила в 600 тысяч рублей. Полицией ведется поиск подозреваемых. Установлено, что злоумышленники проникли в квартиру путем подбора ключа от входной двери. Порядок в квартире и в шкафах при ограблении нарушен не был.

Ранее о высоком интересе квартирных воров к социальным сетям сообщал один из бывших оперативников московской полиции. По его словам, воры пристально следят за публикациями потенциальных жертв и обращают внимание на статусы, связанные с отпуском или его ожиданием. Кроме того, воры следят за рекламными флаерами в подъездах жилых домов и даже могут сами оставлять их в двери, отслеживая перемещения владельцев жилья.

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