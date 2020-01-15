Найдена самая дорогая квартира Дальнего Востока

По максимальной для Дальневосточного федерального округа (ДФО) цене выставлена на продажу квартира в столице региона — Владивостоке, сообщает сетевое издание «Золотой Рог».

Жилое помещение в центре города, в старинном доме на улице Светланской, владелец оценил в 100 миллионов рублей. Общая площадь люксовых апартаментов — 192 квадратных метра. Квартира имеет два входа и расположена на третьем этаже здания. Из ее окон открывается вид на Спортивную гавань.

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Высота потолков в апартаментах превышает 4,5 метра, что позволило собственнику оборудовать второй уровень в детской комнате. Около десяти лет назад в квартире был проведен ремонт с полной заменой инженерных систем, пять лет назад — еще один ремонт. Состояние жилого помещения, мебели и бытовой техники оценивается как хорошее. В квартире никто не проживает.

Самая доступная квартира столицы Дальнего Востока в свою очередь найдена на улице Лиманной: она более чем в 172 раза дешевле самой дорогой. «Однушку» можно купить за 580 тысяч рублей.

Ранее, в декабре 2019-го, в Москве нашли однокомнатную квартиру за 300 миллионов рублей. Это самая дорогая в столице и, вероятно, в России в целом «однушка».

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