Найден самый дорогой особняк в России — это подмосковный дворец бизнесмена из списка Forbes и основателя холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира стоимостью 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на архитектора проекта.

Особняк площадью семь тысяч квадратных метров находится в элитном поселке Гринфилд на Новорижском шоссе. Разработка проекта заняла целый год, а сама стройка длилась около десяти лет. В здании три этажа и еще один цокольный. В особняке есть винный погреб, кинозал, боулинг, гольф-тренажер, караоке, оранжерея, кальянная и бассейн.

Во дворце три гостиные (каминная, телевизионная и музыкальная), столовая и кухня. Второй этаж полностью отдан детям Манасира. Каждый этаж выполнен в своем стиле: в английском с элементами барокко, во французско-итальянской эклектике и в псевдоготике.

Все люстры в комнатах выполнены из хрусталя, стены — из красного дерева. Также есть инкрустированный камин и ванна на подиуме из медового оникса.

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