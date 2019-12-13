Бывший особняк Брэда Питта и Дженнифер Энистон подешевел

Бывший особняк актеров Брэда Питта и Дженнифер Энистон продается в Беверли-Хиллз (Калифорния, США) за 44,5 миллиона долларов (2,8 миллиарда рублей). Об этом сообщается на портале недвижимости TopTenRealEstateDeals.

В апреле дом продавали за 56 миллионов долларов (3,5 миллиарда рублей), но потом он подешевел. Особняк площадью более тысячи квадратных метров расположен в укромном месте и утопает в зелени. В здании 5 спален и 13 ванных комнат, а также гостевой дом с отдельной спальней. Есть столовая на 20 человек, бассейн, бар с оригинальным камином и тренажерный зал.

Изначально дом построили для американского актера Фредрика Марча в 1934 году. В 2001-м виллу купили Питт и Энистон, которые на тот момент были женаты. У пары ушло три года на то, чтобы отремонтировать дом. В частности, они положили пол из мрамора, привезенного из 200-летнего французского замка, построили гостевой дом и теннисный корт. В 2005 году актеры развелись, тогда особняк купил руководитель хедж-фонда (инвестиционной организации) Джонатан Брукс.

В июне текущего года в Голливуде выставили на продажу особняк, который неофициально называют одним из самых фотографируемых в Америке. Дом стоит 5,95 миллиона долларов (371 миллион рублей).

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