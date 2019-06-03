Один из самых фотографируемых домов США выставили на продажу

В Голливуде продается особняк, неоднократно фигурировавший в рекламных роликах и фотосессиях с кинозвездами. Об этом сообщает Mansion Global.

Дом, который неофициально называют одним из самых фотографируемых в Америке, оценили в 5,95 миллиона долларов. В нем шесть спален, просторная гостиная, столовая.

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Владелица недвижимости — фотограф Эми Нойнсингер (Amy Neunsinger). Она проживает в особняке вместе со своей семьей и одновременно использует домашние интерьеры для проведения профессиональных фотосессий. Коттедж можно увидеть на снимках с такими знаменитостями, как Гвинет Пэлтроу, Алисия Сильверстоун, Кейт Хадсон и многими другими. Он также появлялся в рекламных съемках для ряда известных брендов — Crate & Barrel, Bloomingdales, Clinique и Target.

Нойнсингер периодически сдает комнаты дома в аренду другим фотографам, зарабатывая на этом около 70 тысяч долларов в год. В разговоре с корреспондентом Mansion Global она пояснила, что вынуждена продать особняк, так как семье необходимо переехать поближе к месту обучения детей.

В конце мая текущего года стало известно о выводе на рынок другого знакового дома в Калифорнии — поместья, где в свое время проживали звезды Голливуда Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Особняк с четырьмя спальнями, построенный в 1934 году, оценили в 49 миллионов долларов.

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