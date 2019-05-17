В США выставили на продажу дом Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд, одна из популярнейших манекенщиц мира, и ее супруг Рэнди Гербер решили избавиться от дома на калифорнийском побережье, принадлежавшем им на протяжении последних 20 лет. Об этом сообщает Mansion Global.

Особняк с четырьмя спальнями, расположенный в Малибу, они оценили в 7,49 миллиона долларов (483 миллиона рублей). В доме есть гостиная с камином, просторная терраса, панорамные окна, деревянные полы. Пара приобрела домовладение в 1998 году за 1,85 миллиона долларов (в четыре раза меньше сегодняшней цены).

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Как отмечает Mansion Global, летом 2018-го Кроуфорд и Гербер продали другой дом в Малибу за 45 миллионов долларов. Кроме того, в мае текущего года они потратили 4,9 миллиона на коттедж в закрытом поселке в калифорнийском городе Ла Куинта.

Синди Кроуфорд — американская модель, телеведущая и актриса. С конца 1980-х и в течение 1990-х годов была в числе самых популярных и высокооплачиваемых манекенщиц. Она стала первой топ-моделью, позировавшей обнаженной для журнала Playboy. Большой популярностью пользовались видеозаписи с фитнес-уроками от Кроуфорд. Она также вела программу «Дом стиля» на канале MTV. В 1995 году снялась в фильме «Честная игра». Была замужем за актером Ричардом Гиром с 1991-й по 1995-й.

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