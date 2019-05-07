Звезда «Секса в большом городе» решила избавиться от дома в США

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Секс в большом городе» Кристин Дэвис выставила на продажу особняк в Лос-Анджелесе, сообщает Mansion Global.

По данным портала, актриса приобрела дом более 20 лет назад, в 1998-м, заплатив за него 690 тысяч долларов. В настоящее время цена объекта превышает три миллиона долларов.

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Коттедж построен в 1978 году, в нем четыре спальни, три ванных комнаты и один дополнительный санузел, кинозал. С террасы открывается вид на каньон Мандевилл. Общая площадь дома — 375 квадратных метров.

Ранее, в марте, знаменитость купила другой особняк в Лос-Анджелесе. Его стоимость, по информации Mansion Global, составила 5,3 миллиона долларов.

Кристин Дэвис известна по своим работам в кино и на телевидении, в частности, по роли Шарлотты из сериала «Секс в большом городе». Также она играла в театре, в том числе в постановке пьесы «Друг жениха» Гора Видала на Бродвее и в спектакле «Оправданные» на нью-йоркских и лондонских независимых театральных площадках.

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