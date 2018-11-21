Раскрыт неожиданный сюжетный поворот невышедшего «Секса в большом городе 3»

Джон Джеймс Престон по прозвищу Мистер Биг должен был умереть в начале фильма «Секс в большом городе 3», а саму ленту планировалось сфокусировать на переживаниях его супруги Кэрри Брэдшоу. Об этом сообщил ведущий подкаста Origins Джеймс Эндрю Миллер, передает The Guardian.

По словам Миллера, из-за этого сюжетного поворота актриса Ким Кэтролл отказалась сниматься в третьей части.

«Люди из окружения Ким были уверены, что в сценарии не уделялось должного внимания Саманте [Джонс]. Они указывали на то, что смерть мистера Бига из-за сердечного приступа в душе в начале картины сделала бы остаток фильма про чувства Кэрри, а не про отношения между четырьмя главными героинями», — отметил он.

Две первые ленты про героинь сериала «Секс в большом городе» вышли в 2008 и 2010 годах. В обеих картинах главные роли, как и в сериале, играли Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Ким Кэтролл (Саманта Джонс), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс). Роль Мистера Бига исполнял Крис Нот.

Первый фильм был принят в целом благосклонно, в то время как второй оказался провальным и был раскритикован фанатами.

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