Дом Брэда Питта и Дженнифер Энистон выставили на продажу в США

В Беверли-Хиллз (штат Калифорния) продается имение, некогда принадлежавшее супружеской чете Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Об этом сообщает Mansion Global.

Дом с четырьмя спальнями, построенный в 1934 году, оценили в 49 миллионов долларов. Участники рынка ожидали, что владелец выставит больший ценник — 56 миллионов долларов.

«Мы официально решили зафиксировать цену на уровне ниже 50 миллионов, основываясь на ценах недавних продаж, — пояснила порталу риелтор Сьюзан Смит, занимающаяся реализацией объекта. — Мы не прощупываем рынок, а продаем дом по реальной цене».

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Энистон и Питт, состоявшие в браке в 2000 — 2005 годах, приобрели имение в 2001-м за 12,5 миллиона долларов. Они провели масштабный ремонт главного дома, построили на территории теннисный корт и гостевой коттедж. В 2006-м особняк перепродали крупному американскому финансисту. Сумма сделки тогда составила 22,5 миллиона долларов.

Ранее в мае стало известно о выводе на рынок дома другой американской знаменитости — исполнительницы одной из главных ролей в сериале «Секс в большом городе» Кристин Дэвис. Актриса также выставила на продажу особняк в Лос-Анджелесе.

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