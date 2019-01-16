Дом из культового сериала 80-х выставили на продажу в США

В калифорнийском городе Пасадене продается поместье, где в 1980-х снималась легендарная телевизионная драма «Династия». Об этом сообщает Los Angeles Times.

В 2017-м виллу уже пытались реализовать за 28 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей), но желающих приобрести объект не нашлось. Теперь цена снижена до 19,5 миллиона (1,3 миллиарда рублей).

Четырехэтажный дом был спроектирован местной архитектурной фирмой Marston & Van Pelt и построен в 1913-м. На территории также возведен небольшой гостевой коттедж. В совокупности поместье насчитывает 10 спален и 11 санузлов. Кроме того, здесь есть игровая комната, виннный погреб и просторный кабинет.

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На участке оборудованы два бассейна и теннисный корт. Помимо «Династии», в доме снимались сцены из фильмов «Язык нежности» (1983) и «Билли Мэдисон» (1995). Одним из прежних владельцев виллы был голливудский продюсер Дэвид Цандер.

«Династия» транслировалась на канале ABC в 1981-1989 годах. В центре сюжета — семья Кэррингтонов, богатых владельцев нефтяного бизнеса из штата Колорадо. В 2017-м телеканал The CW начал показывать современную версию сериала. Летом 2018-го главная звезда оригинальной теледрамы — актриса Хизер Локлир — совершила очередную, третью по счету, попытку самоубийства. 56-летнюю женщину доставили в психиатрическую больницу.

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