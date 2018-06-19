Звезда сериала «Династия» попыталась покончить с собой

Американскую актрису Хизер Локлир доставили в психиатрическую больницу после очередной попытки самоубийства. Об этом сообщает TMZ.

Медиков вызвал один из членов семьи, заявив, что актриса угрожала покончить с собой. По словам звонившего в службу спасения, Локлир искала пистолет.

Источник, близкий к артистке, уточнил, что рядом находились родители 56-летней Локлир. Актриса пыталась душить свою мать и била отца. Мать вызвала полицию, которая также приехала на место происшествия. Обвинений актрисе предъявлено не было, ее госпитализировали для обследования.

Локлир уже дважды пыталась покончить с собой. В 2008 году актриса провела четыре недели в психиатрической больнице. В 2012-м она была госпитализирована: сестра обнаружила ее без сознания после приема медикаментов и алкоголя.

Хизер Локлир известна по ролям в сериалах «Династия» и «Мелроуз Плейс».

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