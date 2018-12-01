В США повторно выставили на продажу дом Фрэнка Синатры

В калифорнийском городе Палм-Дезерт вновь продается поместье, некогда принадлежавшее одному из известнейших музыкальных исполнителей XX века — Фрэнку Синатре. Об этом пишет Los Angeles Times.

Три гектара земли с тремя домами — главным, гостевым и дополнительным у бассейна — оценили в 4,5 миллиона долларов (300 миллионов рублей). В общей сложности покупатель получит около 600 квадратных метров жилья: 9 спален и 13 ванных комнат.

В главном особняке, помимо стандартных помещений, расположены терраса с панорамным видом на горы и пустыню, две кухни, столовая, а также девять каминов. На прилегающей территории оборудованы зоны отдыха, бассейн, теннисный корт и две сауны.

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Продажей объекта занимаются брокеры агентства Berkshire Hathaway HomeServices. Как отмечает издание, в последний раз поместье меняло собственника в 1998-м. В 2015-м его выставили на продажу за 3,95 миллиона долларов, затем оно вновь появилось на рынке с другим ценником — 3,7 миллиона, но желающих приобрести усадьбу не нашлось.

Фрэнк Синатра — десятикратный обладатель премии «Грэмми» и множества других наград. За 50 лет творческой деятельности певец записал около сотни популярных композиций. Кроме того, Синатра снялся более чем в 60 кинофильмах, самыми известными из них стали «Увольнение в город», «Отныне и во веки веков», «Человек с золотой рукой», «Высшее общество», «Гордость и страсть», «Одиннадцать друзей Оушена» (1960) и «Маньчжурский кандидат» (1962).

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