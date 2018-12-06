Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram

Российский актер, один из основателей комического театра «Квартет И» Камиль Ларин выставил на продажу квартиру в подмосковных Химках. Описание жилища и видеообращение к потенциальным покупателям опубликовано в Instagram-аккаунте звезды.
Квартира расположена в жилом комплексе «Город набережных» — по словам Ларина, недалеко от аэропорта Шереметьево, но при этом шума от пролетающих рядом самолетов в ней не слышно. На первом этаже — прихожая, санузел, объединенная с гостиной кухня. На втором — спальня и второй санузел.
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А может кому и сгодится? Под Новый Год, да с обновкой! Квартира, покупай, заезжай и живи! Состояние идеальное! Цена приемлемая! Комплекс « Город набережных» в Химках. Двухэтажная,7 и 8 эт. Общая площадь 60 метров! Информация на ЦИАНе есть, но можно и ко мне. Обращайтесь, спрашивайте, покажу, расскажу!#квартира#циан#городнабережных#покупка#новыйгод#подарки
Общая площадь квартиры — 60 квадратных метров. Объявление о продаже объекта также размещено в базе недвижимости ЦИАН, но Ларин готов общаться с покупателями напрямую. «Обращайтесь, спрашивайте, расскажу, покажу», — написал он в комментарии к публикации.
Согласно материалам базы «Мир квартир» (имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»), в среднем квартира в Химках стоит около 6,5 миллиона рублей. При сдаче в аренду она окупается за 20 лет.
Камиль Ларин прославился ролью электрика Камиля в спектаклях «День радио» и «День выборов», а также в одноименных фильмах. В кинотрилогии «О чем говорят мужчины», снятой по мотивам спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках», он также под собственным именем сыграл одного из четверых главных героев.