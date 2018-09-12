Кустурица задумал поселиться в Сибири

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует возвести дом на берегу реки Ангары в России. Об этом он заявил в ходе интервью, запись которого опубликована в среду, 12 сентября, на странице российского пианиста Дениса Мацуева в Instagram.

Кустурица приехал в Иркутск, чтобы поучаствовать в фестивале «Звезды на Байкале». Мацуев в беседе с режиссером отметил, что тот семь раз искупался в Ангаре. «Дело не только в том, что я семь раз купался в Ангаре, но и в том, что я хочу построить здесь дом», — заявил в ответ серб.

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«Это официальное заявление, вы присутствуете при историческом событии», — отреагировал Мацуев.

Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер и музыкант. Среди наиболее известных его киноработ — «Папа в командировке», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Кустурица также является лидером рок-группы The No Smoking Orchestra. Коллектив неоднократно выступал в Крыму, в том числе в минувшем августе. В июле 2017-го Кустурица попал в базу данных сайта «Миротворец» как враг Украины.

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