Кустурица приехал в Крым со своей панк-группой

Эмир Кустурица на концерте в Москве, 2017 год

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица прибыл в Крым со своей панк-командой The No Smoking Orchestra. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает РЕН ТВ.

Вечером 23 июля команда Кустурицы даст концерт в ялтинском концертном зале «Юбилейный».

«Я знаю, что в Ялте очень хорошая фактура и очень хорошие девушки», — сказал режиссер по прибытии в Крым.

Это его первый визит на полуостров, и помимо выступления, Кустурица намерен осмотреть местные достопримечательности.

62-летний Кустурица дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля — за ленты «Папа в командировке» и «Андеграунд». Среди других картин в его фильмографии — «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Аризонская мечта». В 2016 году вышла лента «По Млечному пути», в которой режиссер также сыграл одну из главных ролей, вместе с Моникой Беллуччи.

Эмир Кустурица играет в группе The No Smoking Orchestra с 1986 года. В дискографии коллектива 10 альбомов, последний из которых, Radovi na cesti, вышел в 2013 году.

