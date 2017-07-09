Эмир Кустурица рассказал о росте самоуважения сербов

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица считает, что, когда Владимир Путин стал президентом России, сербы стали чувствовать к себе уважение. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.

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«Путин — хороший парень. Когда он пришел к власти в России, сербский народ стал чувствовать себя уважаемым. Сегодня западники представляют Путина как дьявола. Ложь! Он честный человек, который хочет быть принятым на Западе», — отметил Кустурица.

Кроме того, режиссер нелестно отозвался о действующем президенте США Дональде Трампе, назвав его «некомпетентным и провоцирующим заговоры».

62-летний Эмир Кустурица дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля — за ленты «Папа в командировке» и «Андеграунд».

В ноябре 2016-го года Владимир Путин вручил сербскому режиссеру орден Дружбы. Аналогичной награды также удостоились директор китайского государственного Большого театра Пин Чэнь и президент американской инвестиционной компании Lehrman LLC Сьюзан Элизабет Лерман.

14 июля стало известно, что Кустурица со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra собирается дать в Крыму первый и единственный концерт 23 июля.