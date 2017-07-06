Эмир Кустурица откроет фестиваль русской музыки «Большой»

Сербский режиссер Эмир Кустурица откроет 13 июля пятый музыкальный фестиваль «Большой», который проходит при поддержке компании «Газпром нефть». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы мероприятия в четверг, 6 июля.

В конкурсе, призванном поддержать молодые таланты из России и Сербии, примет участие 21 молодой музыкант из российских городов Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени и других. Главный приз фестиваля — «Золотую матрешку» — исполнители разыграют в двух возрастных категориях (13-17 лет и 18-25 лет). Они исполнят произведения классических и современных российских и сербских композиторов. В состав жюри фестиваля вошел Народный артист России, пианист Юрий Розум.

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Перед участниками и зрителями фестиваля в Дрвенграде выступят фортепьянный квинтет Романа Симовича, российско-бельгийская скрипачка Татьяна Самуил, сербская оперная певица Милияна Николич (меццо-сопрано), виолончелист Юстус Гримм и сербский симфонический оркестр «Большой» (дирижер Срболюб Динич). Опытные музыканты проведут мастер-классы для своих молодых коллег.

Мероприятие завершится 15 июля.

Фестиваль русской музыки «Большой» под руководством Кустурицы проводится с 2013 года в деревне Дрвенград, построенной режиссером (национальный парк «Мокра гора», Сербия). На мероприятии в разные годы выступали известные российские и сербские музыканты Денис Мацуев, Юрий Розум, Неманья Радулович, Алена Баева.

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер. Дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля (за фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд»). Кавалер ордена Почетного легиона и российского ордена Дружбы. В 2016 году на экраны вышел фильм Кустурицы «По млечному пути», главную роль в котором исполнила актриса Моника Беллуччи.

