Эмир Кустурица собрался в Крым с концертом

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица даст в Крыму первый и единственный концерт. Об этом организаторы мероприятия рассказали ТАСС в среду, 14 июня.

Кустурица выступит вместе со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra в Ялте. Концерт запланирован на 23 июля.

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«Новая программа оркестра носит то же название, что и единственный за почти 10 лет игровой фильм режиссера — "По Млечному Пути", главные роли в котором сыграли сам Эмир и Моника Беллуччи», — заявили организаторы концерта.

The No Smoking Orchestra исполнит композиции из картин Кустурицы «Аризонская мечта», «Завет», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Время цыган».

62-летний Эмир Кустурица дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля — за ленты «Папа в командировке» и «Андеграунд». Картина «По Млечному Пути» вышла в январе 2017 года.

В ноябре 2016-го президент России Владимир Путин вручил сербскому режиссеру орден Дружбы.