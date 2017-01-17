Кустурица извинился перед заплакавшими на фильме с Моникой Белуччи зрителями

Сербский режиссер Эмир Кустурица извинился перед зрителями за их слезы при просмотре его нового фильма «По млечному пути». Об этом в понедельник, 16 января, сообщается на сайте Радио и телевидения Сербии (РТС).

«Извините меня, если вы слишком много плакали. Это искусство, с которым ничего не может сравниться, потому что фильм сделан по рецептуре прошлого», — сказал Кустурица на Международном фестивале кино и музыке «Кустендорф» в Дрвенграде, отметив, что его соотечественники реагировали на фильм наиболее эмоционально.

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По словам режиссера, кинокартина снята на языке 1970-х и 1980-х годов, «универсальном языке кино, который сейчас используется редко».

Новый фильм сербского режиссера повествует о трагической любви немолодого мужчины и женщины во время войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов. Главные роли в нем исполнили сам Эрми Кустурица и итальянская кинозвезда Моника Беллуччи. Премьера состоялась на кинофестивале в Венеции в августе 2016 года, мировой прокат фильма начался 9 сентября 2016 года. В России картина вышла на экраны 12 января.

10-й ежегодный Международный фестиваль кино и музыки «Кустендорф» проходит в городе Дрвенград на западе Серии с 14 по 19 января.