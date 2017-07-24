Кустурица отжался на сцене с крымчанками

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, приехавший в Крым с группой The No Smoking Orchestra с программой «По млечному пути», устроил шоу в концертном зале «Юбилейный» Ялты, сообщает РИА Новости.

Во время концерта музыкант позвал желающих выйти на сцену. После того, как на подмостках оказались около 30 девушек, Кустурица начал танцевать вместе с ними, а затем начал отжиматься.

62-летний музыкант первый раз посетил Крым. До концерта он посоветовал местным жителям не обращать внимание на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Режиссер добавил, что считает свой визит в Крым частью миссии по объединению людей и народов.

Кустурица дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля — за ленты «Папа в командировке» и «Андеграунд». Среди других картин в его фильмографии — «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Аризонская мечта». В 2016 году вышла лента «По Млечному пути», в которой режиссер также сыграл одну из главных ролей, вместе с Моникой Беллуччи.

В ноябре 2016 года Владимир Путин вручил сербскому режиссеру орден Дружбы.

Эмир Кустурица играет в группе The No Smoking Orchestra с 1986 года. В дискографии коллектива 10 альбомов, последний из которых, Radovi na cesti, вышел в 2013 году.