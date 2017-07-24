Кустурице предложили снять фильм о Крымской весне

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предложил сербскому режиссеру Эмиру Кустурице снять фильм про события Крымской весны. Об этом спикер парламента сообщил в понедельник, 24 июля, в своем Facebook.

«Вчера в Ялте посетил концерт легендарного Эмира Кустурицы. Если сказать, что это было здорово — это ничего не сказать!» — написал Константинов.

Он добавил, что по завершении выступления они «долго беседовали, обсудили ситуацию в Крыму, вопросы признания полуострова мировой общественностью и многое-многое другое».

«Даже предложил Эмиру снять документальный фильм о событиях нашей Крымской весны, искренне надеюсь, что в ближайшее время так и случится!» — заявил председатель Совета. Он также опубликовал несколько фотографий с режиссером.

Кустурица посетил полуостров со своей панк-командой The No Smoking Orchestra, где дал концерт в ялтинском концертном зале «Юбилейный».

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что режиссер рассказал на пресс-конференции в Крыму о планах снять фильм по русской классике.

Крым воссоединился с Россией по результатам референдума 2014-го. Предшествовавшие голосованию события стали называть Крымской весной.