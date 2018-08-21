Кустурица назвал выступление в Крыму проявлением свободы

Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица высказался о возможных санкциях за выступления в Крыму в преддверии своего концерта в Ялте 22 августа. Его слова передает РИА Новости.

«Я далеко не единственный артист, который приезжает в Крым с концертом, поэтому дело не в опасении. А вообще, в жизни есть смысл, когда есть свобода — свобода поступать так, как хочешь, и ничего не бояться. Я всегда действую так, как считаю нужным», — заявил Кустурица.

Он также не стал отметать возможность реализации одного из будущих кинопроектов на территории полуострова, но уточнил, что будет всерьез задумываться на этот счет только после того, как закончит работу над картиной, которую собирается снимать в Китае.

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Кустурица уже выступал со своей группой The No Smoking Orchestra в Ялте 24 июля. После этого он попал в базу данных сайта «Миротворец» как враг Украины.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин вручил сербскому режиссеру орден Дружбы.

Эмир Кустурица играет в группе The No Smoking Orchestra с 1986 года. В дискографии коллектива 10 альбомов, последний из которых, Radovi na cesti, вышел в 2013 году. Как режиссер серб снял 10 полнометражных фильмов, включая «Время цыган» и «Черная кошка, белый кот». Его лента «Андеграунд» в 1995-м выиграла «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.

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