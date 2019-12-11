Сын российского экс-министра не смог продать особняк и подарил его маме

Сын бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова три года не мог продать исторический особняк за 420 миллионов рублей и подарил его маме. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

В 2010 году Минобороны (тогда его возглавлял Анатолий Сердюков) выставило на торги старинный особняк «Дача Юхневича» в поселке Комарово Ленинградской области. Александр Юхневич в начале прошлого столетия заведовал театральной комиссией Невского общества устройства народных развлечений. В его доме гостили певец Федор Шаляпин и балерина Матильда Кшесинская. После смерти хозяина дача сдавалась в аренду, в советские годы здесь располагался детский сад для детей сотрудников ведомства.

Дача, признанная объектом культурного наследия, была продана за 280 миллионов рублей бизнесмену Петру Усову. По данным издания, Фонд по борьбе с коррупцией считает его бизнес-партнером зятя Анатолия Сердюкова. Однако в декабре 2014 года особняк и два гектара земли перешли в собственность Сергея Сердюкова — сына бывшего главы Минобороны.

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В 2016 году Сергей решил продать дачу. Объявление было размещено на портале «Яндекс. Недвижимость», но покупатель до сих пор не найден, сообщает Baza. В объявлении агентства Elite Club Realty указано, что месяц назад особняк подорожал с 350 до 420 миллионов рублей. В августе 2019-го Сердюков-младший просто подарил два гектара земли матери — Татьяне Сердюковой.

Опрошенные изданием эксперты считают, что это может быть вызвано несколькими причинами, в частности, желанием уменьшить ставку по земельному налогу и не привлекать излишнего внимания к недвижимости. Baza подсчитала, что без учета льгот содержание дачи Юхневича обходится хозяевам в 508 тысяч рублей ежегодно.

В ноябре 2019 года в московском районе Ново-Переделкино выставили на торги вековой особняк «Дача Левенсона» по начальной цене 70 миллионов рублей.

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