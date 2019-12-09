Власти Москвы продали памятники архитектуры в самом дорогом районе города

В Москве за 143,2 миллиона рублей продали на аукционе два объекта культурного наследия — жилой дом Голохвастова и усадьбу Самсонова на Пречистенке. Об этом сообщается в материале департамента Москвы по конкурентной политике (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Бывший жилой дом дворянина Голохвастова и усадьба Самсонова (ранее принадлежала мужу племянницы Чайковского) XVIII — XIX веков постройки находились в плачевном состоянии. У зданий отсутствовала часть кровли и межэтажных перекрытий, были разрушены лестничные пролеты, осыпался фасад. Для реставрации объектов требовались серьезные вложения. Теперь эта обязанность возложена на нового собственника — компанию ООО «Взлет». Она должна сохранить исторический облик усадеб и провести там капитальный ремонт.

«Пречистенка — одна из старейших и красивейших улиц Москвы. Соседние здания уже отреставрированы и эксплуатируются. После того как усадьбы будут отремонтированы, исторический облик этого места будет полностью восстановлен. Для нас важно быть причастными к этому», — заявили в организации.

Дом Голохвастова и усадьба Самсонова находятся на территории «Золотой мили» — одного из самых дорогих районов Москвы (улицы Остоженка, Пречистенка и прилегающие к ним переулки). Ранее здесь, в Молочном переулке, была найдена самая большая съемная квартира России. Недвижимость площадью 1000 «квадратов» предлагалась в аренду за 6,3 миллиона рублей в месяц.

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