Власти Москвы продадут легендарный памятник архитектуры

Вековой особняк «Дача Левенсона» в московском районе Ново-Переделкино выставили на торги по начальной цене 70 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента Москвы по конкурентной политике, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Здание является объектом культурного наследия. Теремок, украшенный башенкой с петушком, построили в 1910 году для жены книгоиздателя Александра Левенсона по проекту архитектора Федора Шехтеля. Также он строил Ярославский вокзал в столице, народный театр в парке «Сокольники», доходный дом Строгановского училища и другие. В годы перестройки дом был заброшен, однако в конце 1990-х его отреставрировало Главное управление охраны памятников.

Ранее в доме располагалась резиденция посла Сирии. Теперь одноэтажное деревянное здание площадью 412,7 квадратного метра уйдет с молотка. Торги назначены на 18 декабря 2019 года. Его будущий владелец будет обязан поддерживать особняк в надлежащем состоянии.

В мае 2019 года министр культуры России Владимир Мединский выступил с заявлением о том, что в стране необходимо активизировать приватизацию зданий-памятников культуры ради их дальнейшего сохранения.

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