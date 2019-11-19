Названы регионы России с самой дешевой арендой домов

Дешевле всего снять частный дом в России можно в Забайкальском крае, Хакасии, Калмыкии, Кемеровской области и Бурятии — в среднем аренда обойдется не дороже 10 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Далее в десятке идут Оренбургская область, Ингушетия, Тува, Алтай и Мордовия. В среднем аренда здесь обойдется в 9,8-10,5 тысячи рублей. Самые высокие цены зафиксированы в Москве (110,6 тысячи рублей) и Подмосковье (85 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (90,6 тысячи рублей), Сахалинской (74,3 тысячи рублей) и Ленинградской (73 тысячи рублей) областях, Ямало-Ненецком автономном округе (57,3 тысячи рублей), Приморском крае (55 тысяч рублей), Мурманской области (54,3 тысячи рублей), Якутии (48,3 тысячи рублей) и Самарской области (48,1 тысячи рублей).

В среднем аренда дома в России обойдется в 29 тысяч рублей в месяц. Найм данного формата недвижимости продолжает дешеветь. Если в 2018 году ставки снизились меньше, чем на 2,2 процента, то в 2019 году они упали уже на 4,6 процента. Это происходит потому, что предложение на данном рынке значительно превышает спрос, а из-за сезонности и большого разнообразия домов цены подвержены большим колебаниям.

Исследование проводили в 83 регионах страны. Учитывались как дома для постоянного проживания в черте города и сельской местности, так и дачи (жилье неэлитного сегмента).

Ранее специалисты страховой сферы подсчитали, что зимой дачам россиян больше всего угрожают пожары, кражи и замерзание жидкости в инженерных системах.

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