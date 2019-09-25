Российская молодежь отказалась от жизни на природе

Доля покупателей в возрасте до 35 лет на подмосковном рынке загородного жилья за год сократилась на 5 процентных пунктов — до 27 процентов, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, 48 процентов сделок с загородной недвижимостью приходится на 35-50-летних. «Это более лояльная к загородному сегменту аудитория, такие клиенты нередко готовы рассматривать для приобретения участки без подряда, чтобы впоследствии самостоятельно построить на них дом», — отмечают эксперты. Люди в возрасте от 50 лет заключают в Подмосковье 25 процентов сделок с загородной недвижимостью.

Материалы по теме «Вечером лучше вообще не выходить на улицу» Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад

В «ИНКОМ» также сообщили, что непопулярность загородного жилья у молодежи объясняется в первую очередь дефицитом объектов в форматах, наиболее интересных этой целевой группе, — небольших таунхаусов и дуплексов высокой степени готовности.

«Преимущественная аудитория покупателей — это семьи, где есть как минимум два ребенка. Пары без детей и одиночки, ищущие тишины вдали от города, скорее исключение. Поэтому закономерно, что обычно мы видим клиентов, которым не меньше 30 лет. Правда, встречаются и молодые люди 27-28 лет. За последнее время минимальный возраст покупателя “загородки” вырос на два-три года», — констатируют эксперты.

Они также отмечают, что среди молодых покупателей такого жилья преобладают фрилансеры, которым не надо ежедневно ездить в офис, и начинающие предприниматели.

Ранее в сентябре были определены регионы России с самыми дешевыми дачами. Список возглавили Ивановская и Кировская области, где загородный дом для летнего проживания обойдется в среднем в 430 тысяч рублей. В десятку локаций с недорогими дачами также попали Владимирская, Белгородская, Оренбургская, Новгородская, Орловская, Брянская, Вологодская области и Республика Бурятия. Средняя стоимость дома в этих регионах равна 477-596 тысячам рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru