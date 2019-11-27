Подсчитаны шансы россиян побыть москвичом

Жители Сочи и Санкт-Петербурга, если продадут свою квартиру в городе, смогут в среднем 34 года снимать студию в Москве по самой минимальной ставке 20 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты портала подсчитали, на сколько лет аренды в столице хватит средств, вырученных за среднюю квартиру в другом российском городе. Владивостокцы могут позволить себе жить в Москве в среднем 28 лет, жители Подмосковья и крымчане — 21-23 года, жители Сургута, Хабаровска и Казани — 20 лет. Сроки рассчитывались при средней стоимости квартиры на родине от 6,8 до 4,8 миллиона рублей.

Уроженцам городов с самой дешевой недвижимостью (Магнитогорск, Нижний Тагил и Волжский) удастся продержаться в столице 6-8 лет при средней цене проданной квартиры 1,5-2 миллиона рублей.

В среднем россиянин истратит свой капитал от продажи недвижимости на родине за пять лет аренды московской «двушки».

По итогам третьего квартала 2019 года самыми популярными районами для долгосрочной аренды в Москве стали Некрасовка, Южное Бутово и Гольяново.

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