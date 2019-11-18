Названы лучшие районы Москвы для долгосрочной аренды

По итогам третьего квартала 2019 года самые популярные районы для долгосрочной аренды в Москве — это Некрасовка, Южное Бутово и Гольяново. Об этом говорится в материале портала «Авито Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Средняя стоимость аренды «однушки» в этих трех районах не превышает 30 тысяч рублей в месяц (Некрасовка — 29 670 рублей, Южное Бутово — 28 951 рубль, Гольяново — 29 757 рублей). Замыкают пятерку Северное Измайлово и Бирюлево Восточное, 30 479 и 28 969 рублей в месяц соответственно.

Самыми дорогими в десятке оказались Марьино (34 758 рублей), Кузьминки (32 297 рублей) и Можайский район (32 402 рубля).

В третьем квартале текущего года средняя стоимость долгосрочной аренды в столице равнялась 36 286 рублям в месяц.

В ноябре 2019-го самая дешевая квартира в Москве, по данным риелторов, сдавалась за 25 тысяч рублей в месяц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru