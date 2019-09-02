Станции метро в Москве оценили по стоимости жилья

Самая дорогая столичная недвижимость продается около станций, расположенных в центральной части города, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, с лета 2018-го квартиры у метро в Москве в среднем подорожали на семь процентов, цена «квадрата» жилья выросла на шесть процентов. Максимальные ценники — у объектов возле «Кропоткинской», «Охотного ряда», «Театральной» и «Площади Революции»: средняя стоимость квартир здесь составляет около 36 миллионов рублей.

Также в топ-10 станций, где предлагается высокобюджетное жилье, попали: связка «Пушкинская» — «Тверская» — «Чеховская» (33 миллиона за квартиру), «Библиотека имени Ленина» — «Александровский сад» — «Боровицкая» — «Арбатская» (35 миллионов рублей), «Маяковская» и узел «Кузнецкий мост» — «Лубянка» (31 миллион), «Парк Культуры» и «Смоленская» (30,5-31 миллион), «Новокузнецкая» — «Третьяковская» и «Полянка» (29 миллионов и 27 миллионов рублей за квартиру соответственно).

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Самые дешевые объекты выставлены на продажу в домах около станций за МКАД: у «Некрасовки» и «Филатова луга» квартиру можно купить в среднем примерно за семь миллионов рублей. Кроме того, недорогое жилье предлагается около «Лухмановской» и «Прокшино» (7,5 миллиона и 7,6 миллиона рублей соответственно). Еще одна в пятерке аутсайдеров — станция «Саларьево» (7,5 миллиона рублей за среднестатистическую квартиру).

«С открытием нового метро квартиры дорожают на 15-20 процентов, и повышение цен происходит задолго до этого события, — отмечают аналитики. — Процесс начинается с момента появления надежной информации о начале строительства станции. К моменту перерезания красной ленточки все цены уже давно находятся на пике — как на первичном рынке, так и на вторичном».

Ранее, в августе, были названы самые выгодные по зарплатам станции московского метро. Топ возглавили «Петровский Парк» (средние предлагаемые зарплаты там составляют 67,7 тысячи рублей), «Телецентр» (67 тысяч рублей) и «Деловой Центр» (66,9 тысячи рублей).

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