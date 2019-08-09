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Названы самые выгодные по зарплатам станции метро

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Названы станции метро, рядом с которыми расположены компании и организации с самым высоким уровнем зарплат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование поисковика ваканский Adzuna.ru и агентства Pronline.

На вершине рейтинга в Москве оказались станции «Петровский Парк» (средние предлагаемые зарплаты там составляют 67,7 тысячи рублей), «Телецентр» (67 тысяч рублей) и «Деловой Центр» (66,9 тысячи рублей). На последней из них расположен деловой центр «Москва-Сити», где работает часть министерств, также офисы там арендуют крупнейшие отечественные компании. В конце списка оказались «Тимирязевская», «Тропарево» и «Шипиловская» — средняя зарплата в компаниях около этих станций составляет более 40 тысяч рублей.

В целом в Москве открыто больше 60 тысяч вакансий с зарплатой от 70 тысяч рублей. Наибольшее число актуальных вакансий в Москве зафиксировано у организаций, которые расположены у станций метро «Павелецкая», «Алтуфьево» и «Тульская» — более двух тысяч. Меньше всего свободных мест оказалось у фирм, которые располагаются вблизи станций «Битцевский парк», «Улица Милашенкова» и «Улица Академика Королева».

В Санкт-Петербурге рейтинг станций возглавили «Московские ворота» (50,6 тысячи рублей), «Спортивная» (50,5 тысячи рублей) и «Черная речка» (48,5 тысячи рублей). Наиболее богатыми на вакансии оказались «Площадь Александра Невского» (2477), «Ладожская» (1643) и «Московская» (1598).

По данным Росстата, половина россиян получает зарплату менее 34,5 тысячи рублей: это касается работников средних и крупных предприятий. Средняя зарплата для исследованной группы составила 47,6 тысячи рублей. Почти половину (48 процентов) всего объема средств, направленных на оплату труда, составляет зарплата 20 процентов самых высокооплачиваемых работников.

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