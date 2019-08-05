Россиянам помогут избавиться от «зарплатного рабства»

Работодателей могут обязать информировать работников о праве выбора банка для получения зарплаты. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), подобное решение в будущем «окажет позитивное влияние на финансовую конкуренцию и исключит давление со стороны работодателей на сотрудников». Они также смогут сменить кредитную организацию по собственному желанию. Заработок сотрудникам могут перечислять с помощью системы быстрых платежей (СБП).

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков поддержал эту инициативу и предположил, что ее можно реализовать в форме анкеты. Речь идет об электронном бланке, где сотрудник сможет выбрать кредитную организацию из предложенного перечня. Соответствующий законопроект могут обсудить уже осенью.

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Зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов уточнил, что, если зарплаты начнут перечислять через СБП, вместо системы зарплатного банка будет использоваться единый для всех интерфейс от ЦБ. Зампред Альфа-банка Владимир Сенин уточнил, что идентификатором в СБП может служить номер мобильного телефона. В настоящее время эта инициатива обсуждается с Центробанком и Минтрудом.

Ранее в августе в Центробанке сообщили о скором введении нового способа получения зарплаты. Предполагается, что работник сможет требовать перечисления зарплаты на любую банковскую карту через систему быстрых платежей. Так в ЦБ хотят решить проблему «зарплатного рабства», когда работодатель по собственному усмотрению выбирает банк и часто отказывает сотруднику в праве получать зарплату через другую финансовую организацию.

Изменения, разрешающие сотруднику просить работодателя перевести зарплату в банк, реквизиты которого он предоставит, были внесены в Трудовой кодекс в 2014 году. По закону, работодатель не имеет права отказывать в этой просьбе.

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