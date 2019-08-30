Москвичам предложили поездки в метро по ценам 2010 года

Российская платежная система «Мир» и международная Mastercard объявили об акциях по использованию банковских карт для поездок в московском метро и на МЦК.

Стоимость поездки по карте «Мир» составит 27 рублей, а по Mastercard — на рубль меньше. Проехать в метро и МЦК со скидкой по карте «Мир» можно с 29 августа по 31 декабря 2019 года. Акция Mastercard в Москве продлится с 1 по 30 сентября, кроме того, система ввела скидку в два рубля на проезд по карте в метро Новосибирска с сентября по ноябрь.

Стандартная цена поездки в метро Москвы с использованием банковской карты в составляет 42 рубля, а при использовании карты «Тройка» — 38 рублей. Таким образом пассажир экономит 15-16 или 11-12 рублей. Скидка действует следующим образом: когда карту прикладывают к валидатору, с нее списывается полная сумма поездки, а потом 15 или 16 рублей вернутся на счет. Использовать можно карты на пластике, в телефоне, в часах или на браслете.

Одна поездка в московском метро стоила 26 рублей в 2010 году. Уже через год стоимость повысилась до 28 рублей. Нынешняя система проездных на 90 минут и карта «Тройка» были введены в 2013 году. Сейчас проезд обойдется в 55 рублей, если брать билет на одну или две поездки, и 31,67 рубля, если брать билет на 60 поездок.

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