Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Международные платежные системы Visa и Mastercard потребовали от российских банков выпускать только бесконтактные карты, которыми можно оплачивать покупку в одно касание. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в банковском секторе.

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года. Платежная система «Мир» подобные требования вводить не планирует. В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке «Русский стандарт» подтвердили, что получили предписания.

По оценке экспертов, выпуск бесконтактных карт в среднем в 1,5-2 раза дороже, поэтому новые правила отразятся на банках, выпускающих контактные карты для оптимизации расходов.

Ранее Visa сообщала о планах повысить сумму покупок по банковским картам без введения ПИН-кода в России в три раза, до трех тысяч рублей. По данным Федеральной антимонопольной службы на начало 2019 года, на долю Visa приходится 39,5 процента от общего количества выпущенных в России банковских карт. У Mastercard — 36 процентов, у «Мир» — 24,5 процента.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!