Россиянам станет проще снимать наличные в магазинах

Платежная система Visa предписала банкам обеспечить возможность снятия наличных с карт в кассах магазинов к апрелю 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в частных и государственных банках.

Новый сервис позволит держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при оплате покупки картой. Отмечается, что за раз можно будет снять не более 100 долларов. Участниками пилотного проекта могут стать банки «Русский Стандарт», Райффайзенбанк и Промсвязьбанк.

Ранее подобный сервис с максимальной суммой обналичивания в 5 тысяч рублей запустила платежная система Mastercard. Пока воспользоваться ею могут только посетители магазинов сети «Фасоль», имеющие карты банка «Русский стандарт». Также запуск услуги в торговой сети Billa анонсировал «Райффайзенбанк».

В январе стало известно, что Почта Банк начал размещать свои мини-отделения в магазинах сети «Пятерочка» в разных городах России. На данный момент функционируют три офиса — в Санкт-Петербурге и Калуге.

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