Россиянам предложат новый способ снятия наличных

Россиянам предложат снимать наличные с карт на кассе магазина через POS-терминалы. Об этом во вторник, 6 февраля, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Эту услугу уже тестируют банки и платежные системы. Самая крупная российская кредитная организация — Сбербанк — планирует запустить этот сервис во втором квартале нынешнего года, рассказали собеседники издания.

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Интерес к новинке проявляет и платежная система Mastercard, которая уже проводила тесты с несколькими банками, в том числе с ВТБ и «Русским стандартом». «Mastercard предлагает снимать наличные в кассе магазина так: клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит PIN-код, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных», — объясняет источник. Он уточнил, что запрашиваемая сумма будет ограниченной.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что Mastercard обращалась в ведомство с вопросом, будет ли соответствовать законодательству выдача наличных в торговых точках при условии оплаты товаров картой. ФАС пришла к выводу, что при прочих равных условиях это не повлечет ограничение конкуренции.

В ноябре «Ведомости» сообщали о том, что Сбербанк собирается запустить сервис оплаты в магазинах с помощью сканирования телефоном QR-кода.

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