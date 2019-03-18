Покупку машин и квартир по карте решили сделать для россиян дешевле

Банк России совместно с платежными системами Visa, MasterCard и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») подготовил предложения по снижению тарифов, которые при расчете картами оплачивают магазины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой от 15 марта.

Так, планируется установить предельную сумму комиссии при покупке автомобилей и недвижимости. В частности, системы «Мир» и Visa могут ограничить комиссию на уровне 0,8 процента от суммы чека, но не более 10 тысяч рублей с одной покупки. Таким образом, если машина будет стоить выше 1,25 миллиона рублей, комиссия составит менее 0,8 процента.

MasterCard, у которой при покупке недвижимости уже действует тариф в 0,8 процента, но не более 10 тысяч рублей, готова распространить эту предельную сумму и на автомобили. Однако для более дешевых машин система планирует установить комиссию 1,2 процента. Таким образом, максимальная комиссия будет начинаться при покупке в 833 тысячи рублей.

Помимо этого, твердые тарифы хотят ввести для социально значимых покупок. Visa предлагает ввести для аптек самые низкие тарифы — 1,2 процента, «Мир» и MasterCard — 1,3 процента. Для услуг в сфере образования «Мир» опускает тарифы до 0,3 процента, MasterCard — до 0,8 процента, Visa — до 1 процента. Услуги лицензированных учреждений в сфере здравоохранения Visa и MasterCard оценили в 1 процент, «Мир» готова снизить комиссию до 0,3 процента.

Ранее Visa сообщила о планах поднять максимальную сумму покупок по банковским картам без введения ПИН-кода в России в три раза, до трех тысяч рублей. По данным Федеральной антимонопольной службы на начало 2019 года, на долю Visa приходится 39,5 процента от общего количества выпущенных в России банковских карт. У MasterCard — 36 процентов, у «Мир» — 24,5 процента.

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