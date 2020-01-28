Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя.

Корпорация «Дом.рф» отвечает за развитие ипотечного рынка в стране и жилищное строительство, а также занимается управлением и продажей федерального имущества. В конце 2018 года полномочия компании существенно расширили. «Дом.рф» контролирует достройку проблемных объектов и работу застройщиков.

Предыдущий пост Мутко занял Марат Хуснуллин, который ранее был заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Новый вице-премьер также стал куратором федеральных проектов в Крыму.

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