Заместителю председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко нашли замену. Новым вице-премьером станет Марат Хуснуллин, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники, близкие к кабинету министров.

Хуснуллин до назначения занимал должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Мутко не войдет в новый состав правительства. Ранее чиновник сказал, что уход кабинета министров в полном составе не означает, что правительство провалило поставленные ему задачи. Также Мутко заявил, что отставка правительства связана с запросом на изменения, о котором в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

В правительстве Медведева Виталий Мутко занимал пост вице-премьера по инфраструктуре с мая 2018 года. За время им была проведена реформа долевого строительства, изменившая правила ипотечного кредитования для застройщиков. До назначения на этот пост Мутко возглавлял Российский футбольный союз, а также работал вице-премьером по вопросам спорта, молодежи и туризма.

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